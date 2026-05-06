Haberler

Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, İsmail Bozdağ'ın 70 yaşındaki komşusu A.E. tarafından saldırıya uğrayarak sağ elinin serçe parmağını kaybetmesi sonucu ampute edildi. Bozdağ, aralarında husumet olmadığını belirtti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde İsmail Bozdağ'ın (70) sağ elinin serçe parmağı, kendisine saldıran komşusu A.E.'nin (47) ısırması sonucu ampute edildi. Bozdağ, "Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım" dedi. Gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 7 Nisan'da ilçedeki Cüneyde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Bozdağ, beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin saldırısına uğradı. Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı. Bozdağ, başka bir komşusu tarafından yanında parmağıyla hastaneye götürüldü. Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı yeniden tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten ben indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, 'Niçin inmedin?' dedim. 'Sana ne' deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık. O ara elimi ısırdı. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali'den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım" dedi.

Haber-Kamera: Yunus Cuma YAŞATIR/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu