Haberler

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

A.D. (42) yönetimindeki 31 AUD 595 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KHV 29 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu

Türk taraftara unutamayacağı bir an yaşattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı

Resmi açıklama geldi: Madrid'de ayrılık
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Ahbap'a yapılan deprem bağışları gündemdeydi, Haluk Levent tarih verdi
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Dertleri İslam! Avrupa ülkesi ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti