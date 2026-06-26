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Reyhanlı'da Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 6 Yaralı

Reyhanlı'da Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 6 Yaralı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri şarampole yuvarlandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, kavşakta çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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