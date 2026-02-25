Haberler

İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada

İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Ahmet Toranbeki'ye ait motosiklet, iftar saati sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Ahmet Toranbeki'ye ait motosiklet, iftar saatinde kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosiklet hırsızlığı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Reyhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için eve gelen Ahmet Toranbeki, motosikletini binanın önüne park etti. Toranbeki, evde iftarını yaptığı sırada binanın önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, park halindeki motosikleti itirek götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İftar sonrası dışarı çıkan Toranbeki, park ettiği yerde motosikleti bulamadı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Toranbeki, motosikletinin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kaydını alan Toranbeki, polise giderek şikayette bulundu.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Modi'den İsrail'e tarihi destek: Yaşa İsrail!
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap