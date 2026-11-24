Reyhanlı'da çarpışan 2 otomobilden biri koyuna ve park halindeki araca çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri yol kenarında otlayan koyuna, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, çarpışıp savrulan 2 otomobilden 1'i yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka otomobile çarptı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı