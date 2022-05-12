Reyhanlı'da 1810 paket sigara ele geçirildi - Haberler

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Reyhanlı'da 1810 paket sigara ele geçirildi

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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Reyhanlı'da 1810 paket sigara ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde 1810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde 1810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili adreste bulunamayan ev sahibini arama çalışmaları sürüyor.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

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