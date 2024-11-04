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Rexi'nin Meme Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Rexi'nin Meme Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir hayvansever tarafından sahiplenilen Rexi isimli köpeğin, meme tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyat başarılı geçti. Rexi, kemoterapi tedavisi ile sağlığına kavuşmaya başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde sokaktan sahiplenilen ve memesinde tümör olduğu belirlenen "Rexi" isimli köpek, ameliyat edildi.

Hayvansever Arda Üçpınar'ın sokaktan sahiplenerek 6 yıldır bakımını üstlendiği köpeği Rexi'ye, meme tümörü teşhisi konuldu.

Yapılan tetkiklerden sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz köpeğin ameliyat edilmesine karar verdi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası kemoterapi tedavisi uygulanan Rexi, fakültedeki hekim ve öğrencilerin de desteğiyle yeniden sağlığına kavuşmaya başladı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Cengiz, köpeğin geçirdiği başarılı ameliyatın ardından kemoterapi tedavisine devam ettiklerini söyledi.

Milas Veteriner Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde evcil hayvanlara yönelik hizmet verdiklerini belirten Cengiz, "Hayvan hastanemizde bakım, besleme, viral ve bakteriyel hastalıklar, cerrahi operasyonlar, jinekolojik ameliyatlar, ortopedik operasyonlar ve kısırlaştırma uygulamaları yapıyoruz." dedi.

Cengiz, deneyimli veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin de pratik becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

Milaslı hayvansever Arda Üçpınar ise Rexi'yi bulduğunda çok kötü bir durumda olduğunu ve onu sahiplendiğini belirterek, meme tümörü tedavisinde de sevgisiyle köpeğinin hep yanında olduğunu söyledi.

Üçpınar, köpeğin sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
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