Restoranın Tuvaletinde Bulunan Yılan Doğaya Bırakıldı
Kütahya'daki bir restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekipler tarafından yakalanarak sağlıklı olduğu tespit edilip doğal ortamına salındı.
Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki restoranın tuvalet bölümünde yılan gören personel, durumu Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakaladı.
Veterinerin kontrolü sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan yılan, doğaya salındı.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel