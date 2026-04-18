Restoranda Çalıştığı Mesai Arkadaşını 9 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde, restoranda çalışan iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bir olaya dönüştü. 22 yaşındaki Haşim Y., 31 yaşındaki Eren Bakır'ı 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve ardından polise teslim oldu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde aynı restoranda çalıştığı Eren Bakır'ı (31) 9 yerinden bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Haşim Y. (22), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde küfürleşme sebebiyle tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y. ile Eren Bakır arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Haberler.com
500

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

Dikkat çeken zirve! Özgür Özel ile Sanchez bir araya geldi