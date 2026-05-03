Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrasıyla kurtardı

BURSA'da restoran çalışanı, ailesi ile birlikte yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Ailesi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Kız çocuğu panikle ayağa kalkıp, el hareketleriyle yardım isterken, annesi hemen yanına koştu. Panik içerisinde çocuğa müdahale etmeye çalışan anne başarılı olamadı. O sırada arka masayla ilgilenen restoran çalışanı durumu fark edip, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çocuğun yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

