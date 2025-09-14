Restoran Sahibi Cinayetinde Şok Gelişme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın'ı, saatin geç olduğu gerekçesiyle içeri almadığı için tabancayla vurup öldüren Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., gazetecilerin 'Aranızda husumet mi vardı' sorusuna 'Yoktu', 'Neden öldürdünüz' sorusuna ise "Ben gerekli ifademi verdim" cevabını verdi.