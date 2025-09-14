Haberler

Restoran Sahibi Cinayetinde Şok Gelişme

Restoran Sahibi Cinayetinde Şok Gelişme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da saat geç olduğu için içeri almadığı restoran sahibini tabancayla vurarak öldüren Ceyhun B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., cinayetle ilgili sorgulamalara yanıt verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın'ı, saatin geç olduğu gerekçesiyle içeri almadığı için tabancayla vurup öldüren Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., gazetecilerin 'Aranızda husumet mi vardı' sorusuna 'Yoktu', 'Neden öldürdünüz' sorusuna ise "Ben gerekli ifademi verdim" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kentin meşhur ürünü tehlikede! Bir milyon ağaçta meyve yok denilecek kadar az

Şehrin meşhur ürünü tehlikede! 1 milyon ağaçta neredeyse 1 tane yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.