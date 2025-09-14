Restoran Sahibi Cinayetinde Şok Gelişme
Antalya'da saat geç olduğu için içeri almadığı restoran sahibini tabancayla vurarak öldüren Ceyhun B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., cinayetle ilgili sorgulamalara yanıt verdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da restoran işleten Haluk Altın'ı, saatin geç olduğu gerekçesiyle içeri almadığı için tabancayla vurup öldüren Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., gazetecilerin 'Aranızda husumet mi vardı' sorusuna 'Yoktu', 'Neden öldürdünüz' sorusuna ise "Ben gerekli ifademi verdim" cevabını verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel