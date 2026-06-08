Tokat'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yanlış yöne sinyal vererek ölümlü kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Çetin Coşkun ile Semih Özer'in cenazeleri ilçede toprağa verildi.

Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dün, Cem Yücel F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçtaki Ferhat K. (35) ise hafif yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alınmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.