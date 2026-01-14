Haberler

Tokat'ta yolda kalan tırı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Koyulhisar Reşadiye D 100 kara yolu Yuvacık köyü yakınlarında gerçekleşti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolda kalan tırı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Koyulhisar Reşadiye D 100 kara yolu Yuvacık köyü yakınlarında bir tır kar nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolda kalan tırı kurtardı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
