Tokat'ta yolda kalan tırı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Koyulhisar Reşadiye D 100 kara yolu Yuvacık köyü yakınlarında gerçekleşti.
Koyulhisar Reşadiye D 100 kara yolu Yuvacık köyü yakınlarında bir tır kar nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolda kalan tırı kurtardı.
Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel