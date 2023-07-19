Reşadiye'de Hidroelektrik Santralinin Göletinde Erkek Cesedi Bulundu

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde hidroelektrik santralinin göletinde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinin göletinde saat 10.30 sıralarında erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Hizmetleri7ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla yaptığı çalışmayla cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.