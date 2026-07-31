Haberler

Refakatçi gibi gittiği hastanenin otoparkından motosiklet çaldı

Refakatçi gibi gittiği hastanenin otoparkından motosiklet çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA’da refakatçi gibi gittiği hastanenin otoparkındaki motosikleti çalan B.A. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

ADANA'da refakatçi gibi gittiği hastanenin otoparkındaki motosikleti çalan B.A. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım" diyen B.A., tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi. Refakatçi gibi hastaneye gidip, bir süre bahçede dolaşan B.A., bir hasta yakınının park halindeki motosikletini düz kontak yaparak çalıştırıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye giden Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir motosikleti daha çaldığı saptandı.

ADRESİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saklandığı belirlenen şüpheliyi, adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen B.A., ifadesinde, "Hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım. Geri verecektim ancak nereye bıraktığımı unuttum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! 'Büyük isimlerle' korkutmuş

Cem Küçük'le ilgili bomba detaylar! MASAK raporları da doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serra Pirinç'ten olay yaratan açıklama: Taciz korkusuyla Fransa'yı terk etti!

Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! ABD'li şirkete ait dron fabrikası vuruldu
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Gündem yaratan görüntü: Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı