Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı gönüllülerden Filistin'le dayanışma gösterisi
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım ulaştırmak için 2 gündür Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen onlarca Mısırlı gönüllü, Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım ulaştırmak için 2 gündür Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen onlarca Mısırlı gönüllü, Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.
Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah'ta insani yardım malzemeleriyle kapının açılmasını bekleyen gönüllüler, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.
Mısırlı gönüllüler, cenaze namazının ardından Filistin halkına destek gösterisi gerçekleştirdi. Mısır ve Filistin bayrakları taşıyan gönüllüler, "Yardım ulaşana kadar görevde kalacağız" sloganları attı.
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.