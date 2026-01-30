Redd grubu, Zorlu PSM'de dinleyicileriyle bir araya geldi

Türk rock müziği grubu Redd, kariyerlerinin özel projesi Redd Senfoni ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Grubun kurucu üyelerinden vokalde Doğan Duru, gitarda Güneş Duru ve davulda Berke Özgümüş, şef Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project Orchestra ile bir araya geldi.

Sahnede konuşma yapan Doğan Duru, orkestra ile bir konser verme projesinin uzun zamandır akıllarında olduğunu belirterek, kendileri ve dinleyicileri için keyifli bir süreç olduğunu anlattı.

Doğan Duru, seyircilere ve Zorlu PSM'ye teşekkür ederek, konserin kayıt altına alındığını ve daha sonra da yayımlanacağını söyledi.

Konserde, grubun "Nefes Bile Almadan", "Kalpsiz Romantik" ve "Kanıyorduk"un arasında olduğu hit şarkıları ile 2005'teki ilk albümleri "50/50"den bugüne yayımladığı 7 stüdyo albümünden seçilmiş sevilen eserler, senfonik düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sunuldu.