Raydan çıkan tren kaldırıldı, Samsun- Sivas demiryolu ulaşıma açıldı

SAMSUN - Şiddetli yağmur nedeniyle Samsun Kavak'ta raydan çıkan yük treni, ekiplerin yaklaşık iki gün süren yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Samsun'dan Sivas'a 1200 ton inşaat malzemesi taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait DE 24 204 yük treni önceki gece Kavak'ta yaşanan şiddetli yağışın raylara getirdiği taş ve toprak nedeniyle Kavak İstasyonu'na yaklaşık 50 metre kala raydan çıkmış ve Samsun-Sivas Demiryolu ulaşıma kapanmıştı.

Maddi hasarla atlatılan kaza ardından kısa sürede bölgeye ulaşan DDY kurtarma ekipleri, 30 vagonu bulunan yük trenini kurtarma çalışmalarını bugün öğlenden sonra tamamladı.

Çalışmalarını lokomotif ve vagonları ayırarak sürdüren kurtarma ekipleri bölgeye getirilen büyük bir vinç yardımıyla, raydan çıkan treni bulunduğu yerden kaldırarak yeniden raylara oturttu. Yeniden raylara alınan lokomotifin hareket ederek Kavak'tan ayrılmasıyla, bir süredir kapalı bulunan Samsun-Sivas Demiryolu hattı da yeniden ulaşıma açıldı.