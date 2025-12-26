RATEM yeni dönemde yayıncıların sorunlarını "ortak akılla" çözecek

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, RATEM'de yeni dönemin şeffaflık, katılımcılık ve ortak akıl esaslı bir yönetim anlayışıyla yürütüleceğini bildirdi.

Gündoğan, RATEM'in 12. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yaptığı yazılı açıklamada, radyo ve televizyon yayıncılığının yalnızca bir iletişim alanı değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye erişimini sağlayan ve kamu yararını önceleyen stratejik bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

RATEM'in, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 2001'de kurulan ve Türkiye'deki yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların telif haklarını düzenleyen tek meslek birliği olduğunu hatırlatan Gündoğan, yeni dönemde yayıncıların ortak hak ve menfaatlerini daha güçlü biçimde savunacaklarını ifade etti.

Yeni yönetim anlayışının temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve istişare kültürünün yer alacağını belirten Gündoğan, "Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, güven duygusunu pekiştiren bir yapı inşa etmeyi hedefliyoruz. Yönetim süreçlerinde ortak aklı esas alacağız." açıklamasında bulundu.

Yeni dönemin önceliklerinden birinin RATEM'den çeşitli nedenlerle uzaklaşmış ya da üye olmamış yayıncılarla yeniden güçlü bağlar kurmak olduğunu ifade eden Gündoğan, RATEM'in ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla hareket edeceğini aktardı.

"Güçlü bir RATEM'i hep birlikte inşa edeceğiz"

Vedat Gündoğan, üyelik süreçlerinin sadeleştirileceğini ve RATEM'in temsili gücünün artırılacağını belirterek, yayıncıların mesleki haklarını daha etkin savunan ve sektörün ortak sorunlarına kalıcı çözümler üreten bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

RATEM'in yeni dönemde sektörle sürekli iletişim halinde olacağını aktaran Gündoğan, yayıncıların görüş ve önerilerinin karar alma mekanizmalarının temel unsuru olacağını ifade etti.

Gündoğan, "Hedefimiz, kurumsal gücü yüksek, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, üyeleriyle güçlü bağlar kuran ve yayıncılık sektörünün ortak sesi olan bir RATEM'i hep birlikte inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

RATEM 12. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan ve yeni yönetime destek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Gündoğan, gösterilen güvenin yeni dönemde üstlenilen sorumluluğun en güçlü dayanağı olacağını bildirdi.