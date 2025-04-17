Rasim Ozan Kütahyalı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı. Kütahyalı, CHP hakkında yaptığı asılsız iddia nedeniyle gözaltına alınmıştı.
(ANKARA) - "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu'da, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahyalı, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiası nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Kaynak: ANKA / Güncel