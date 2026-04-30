Rapor: Çin, Yapay Zeka Patentlerinde Dünya Lideri
FUZHOU, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin, dünya genelinde en fazla yapay zeka patentine sahip ülke konumuna yükseldi. Ulusal Veri İdaresi tarafından yayımlanan 2025 Dijital Çin Kalkınma Raporu'na göre, ülkenin yapay zeka patentleri küresel toplamın yüzde 60'ını oluşturuyor.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 9. Dijital Çin Zirvesi'nin ana forumunda çarşamba günü açıklanan raporda, temel dijital ekonomi sektörlerinin katma değerinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10,5'ini aştığı belirtildi. Temel yapay zeka sektörünün büyüklüğünün ise 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 174,9 milyar ABD doları) geçtiği vurgulandı.

Dijital Çin kalkınma endeksi, 2025'te yıllık bazda yüzde 12,99 artışla 170,1'e ulaştı.

Dijital düzenlemelerin ve teknolojilerin hızla devreye alınması, veri setlerinin yeni kullanım alanlarının genişlemesi, yapay zeka altyapısının büyümesi ve dijital yetenek havuzunun gelişmesiyle önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilen raporda, dijital teknolojilerin ekonomi, yönetişim, kültür, toplum ve çevreyle entegrasyonunun giderek arttığı ifade edildi.

Raporda sağlık, sanayi ve eğitim alanlarını kapsayan 110.000'in üzerinde yüksek kaliteli veri seti inşa eden Çin'in aynı zamanda 306 ulusal yeşil bilişim tesisi kurduğuna da dikkat çekildi.

Kaynak: Xinhua
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi