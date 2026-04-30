Rapor: Çin, Yapay Zeka Patentlerinde Dünya Lideri

FUZHOU, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin, dünya genelinde en fazla yapay zeka patentine sahip ülke konumuna yükseldi. Ulusal Veri İdaresi tarafından yayımlanan 2025 Dijital Çin Kalkınma Raporu'na göre, ülkenin yapay zeka patentleri küresel toplamın yüzde 60'ını oluşturuyor.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 9. Dijital Çin Zirvesi'nin ana forumunda çarşamba günü açıklanan raporda, temel dijital ekonomi sektörlerinin katma değerinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10,5'ini aştığı belirtildi. Temel yapay zeka sektörünün büyüklüğünün ise 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 174,9 milyar ABD doları) geçtiği vurgulandı.

Dijital Çin kalkınma endeksi, 2025'te yıllık bazda yüzde 12,99 artışla 170,1'e ulaştı.

Dijital düzenlemelerin ve teknolojilerin hızla devreye alınması, veri setlerinin yeni kullanım alanlarının genişlemesi, yapay zeka altyapısının büyümesi ve dijital yetenek havuzunun gelişmesiyle önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilen raporda, dijital teknolojilerin ekonomi, yönetişim, kültür, toplum ve çevreyle entegrasyonunun giderek arttığı ifade edildi.

Raporda sağlık, sanayi ve eğitim alanlarını kapsayan 110.000'in üzerinde yüksek kaliteli veri seti inşa eden Çin'in aynı zamanda 306 ulusal yeşil bilişim tesisi kurduğuna da dikkat çekildi.

Kaynak: Xinhua