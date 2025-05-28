Rapçi Süleyman Burak Bodur Cezaevinden Tahliye Edildi
LvBel C5 adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Kandıra Cezaevi'nden tahliye oldu. Ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel