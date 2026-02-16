Haberler

Rami Kütüphanesi'nde çocuklara özel "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla Rami Kütüphanesi'nin organize ettiği 'İlk Orucum, İlk İftarım' etkinliği 21 Şubat'ta gerçekleşecek. Etkinlikte masal anlatıcıları çocuklara ramazan temalı hikayeler sunacak ve birlikte tekne oruçları açılacak.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla Rami Kütüphanesi tarafından geleneksel hale getirilen "İlk Orucum, İlk İftarım-Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği, bu yıl 21 Şubat'ta minik katılımcılarla buluşacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, ramazan kültürünün paylaşma, sabır ve iyilik temaları çerçevesinde aktarılacağı etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de manevi değerlerle tanışacak.

Çocukların ilk oruç deneyimlerinin anlamlı ve hatırlanabilir bir anıya dönüşmesinin hedeflendiği etkinlikte masal anlatıcıları Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan, ramazan temalı anlatılarıyla çocukları masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açacak

Anlatılarla zenginleşen programda, öğle ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açacak ve ilk iftar heyecanını paylaşacak.

Salon 121'de 12.45-13.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Rami Kütüphanesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunan etkinlikleriyle ramazan ayı boyunca çocuklara ve ailelere yönelik programlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti