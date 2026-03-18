Haberler

Patlatılan ramazan topuna yaklaşan Ali ağır yaralandı; 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ramazan topuna yaklaşan 19 yaşındaki Ali Aksu, patlama sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti için ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Aksu ramazan topuna yaklaştı. Aksu, topun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aksu, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Oğuz Mehmet A. ve sorumlu Fatih K. (40), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Mehmet A. ve Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

