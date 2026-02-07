Haberler

Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki camiler, ramazan ayı öncesi 185 camide yürütülen temizlik çalışmalarıyla dezenfekte ediliyor ve ibadete hazırlanıyor. Yakutiye Belediyesi, detaylı temizlikle cemaati daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeye davet ediyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki camiler, ramazan ayına özel hazırlanıp titizlikle temizleniyor.

Yakutiye Belediyesince, ilçedeki kırsallar dahil 44 mahalledeki 185 camide ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yürütülüyor.

Yaklaşık 40 gündür sürdürülen çalışmalarda camilerin halıları yıkanıp kurutuluyor ve dezenfekte edilip tozları alınıyor.

Temizlik çalışmasının ardından kapalı tutulan camiler, 24 saat bekletilmesinin ardından tekrar ibadete açılıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AA muhabirine, mescit, taziye evleri ve Kur'an kurslarının da temizlendiğini söyledi.

Yaklaşık 60 bin metrekare alanın temizlendiğini belirten Uçar, "İlçemizde her yıl, camilerimizi vatandaşlarımızın ramazanda daha temiz ve güzel ortamlarda ibadet etmesi için dezenfekte edip temizliyoruz." dedi.

"İbadethanelerimizin her daim temiz olmasını önemsiyoruz"

Uçar, 15 kişilik ekiple çalışmanın yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 40'ı kırsalda 185 cami var, bu camilerimizin bu sene de ramazan öncesinde tüm temizlik işleri yapıldı, hazır hale geldi. İbadethanelerimizin her daim temiz olmasını önemsiyoruz, ara temizliklerimizi de mutlaka yapıyoruz ama ramazan öncesi yaptığımız temizlik daha detaylı oluyor. Yaklaşık 40 gündür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, 185 cami olunca anca yapılıyor. Ramazanın ilk günü hepsinin hazır olması lazım."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
