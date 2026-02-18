Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mübarek Ramazan ayının getirdiği huzur, kardeşlik ve dayanışma duygularını vurgulayarak, bu ayın barış ve bereket getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Kaynak: AA " / " + Abdullah Sarica -
