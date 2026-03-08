Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Fellah köyünde Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin 24 yaşındaki Sair Faruk Humayil ile 57 yaşındaki Cevdet Humayil olduğu ve başlarından vuruldukları kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.