AA, terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka'da stadyuma kazılan tünelleri ve hapishaneyi görüntüledi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka ilinde, el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane görüntülendi. Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyon sonrası stadyumun altındaki tüneller ve hapishane hücreleri gün yüzüne çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, AA ekibi tarafından görüntülendi.

AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde 19 Ocak'ta kurtarılan Rakka'da bulunan el-Esved Stadyumu'nun altında bulunan tünel şebekesi ve hapishaneyi video kaydına aldı.

Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
