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Suriye'nin Rakka vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

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Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bazı görevliler yaralandı. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirilirken diğeri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bazı görevliler de yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, resmi televizyon kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Rakka'da İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sözcü, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bazı görevlilerin de yaralandığını ifade etti.

El-İhbariye'ye konuşan adı verilmeyen bir güvenlik kaynağı ise saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini, diğer saldırganın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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