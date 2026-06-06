İzmir'de iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu videoda iş insanı tarafından sarf edilen, toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."