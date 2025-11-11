Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Talip Mermer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Besni Devlet Hastanesinde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Besni Emniyet Müdürlüğünde görevli Talip Mermer için cenaze töreni düzenlendi.

Mermer'in naaşı, Besni Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mermer'in ailesi, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve vatandaşlar katıldı.