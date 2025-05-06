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Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Quality of Magazine, 16. Kuruluş Yılını Ödül Töreniyle Kutladı

Quality of Magazine, 16. Kuruluş Yılını Ödül Töreniyle Kutladı
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Quality of Magazine, 16. kuruluş yılını kutlamak için düzenlenen 'En Quality' ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, etkinlikte yaptıkları konuşmada sponsorlara teşekkür etti. Gece boyunca çeşitli ödüller verildi ve geçmişte yaşamını yitiren sanatçılar anıldı.

Quality of Magazine'in 16. kuruluş yılı, "En Quality" ödül töreniyle kutlandı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Cahide Palazzo'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, etkinliğin sponsorlarına teşekkür etti.

Etkinlikte, sanat dalında "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" Cihat Tamer ve Ayten Uncuoğlu'na, "Sanata Evet Ödülü" DG Art Gallery & Project'e, "En Quality Dizi Ödülü" ise "LEYLA: Hayat… Aşk… Adalet..." adlı yapıma takdim edildi.

Gecede "En Quality Kadın Oyuncu" ödülü Gonca Vuslateri'ye, "En Quality Erkek Oyuncu" ödülü Erkan Petekkaya'ya, "En Quality Kadın Sanatçı" ödülü Elif Buse Doğan'a, "En Quality Erkek Sanatçı" ödülü Burçin Birben'e, "En Quality Yönetmen" ödülü Hilal Saral'a verildi.

Medya dalında "Meslek Onur Ödülü"ne değer görülen Erşan Başbuğ'un ödülünü oğlu Kemal Başbuğ aldı. Kemal Başbuğ, babasının rahatsızlığı ve tedavi süreci nedeniyle ödülü kendisinin aldığını aktardı.

"En Quality Gündüz Kadın Kuşağı Programı" ödülünü "Gelinim Mutfakta" (Kanal D), "En Quality Haber Tartışma Programı" ödülünü "Orta Sayfa" (NOW TV), "En Quality Yarışma Programı" ödülünü "Kim Milyoner Olmak İster" (atv), "En Quality Haber Programı" ödülünü "Gün Ortası" (EKOTÜRK TV), "En Quality Magazin Programı" ödülünü de "Gazete Magazin" (TV8) aldı.

Yalçın Şahin'in "Meslek Onur Ödülü" aldığı İş Dünyası dalında ise Murat Aksu "Yılın Spor Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.

Etkinlik kapsamında 27 ödül takdim edildi.

Son bir yılda yaşamını yitiren Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Şinasi Yurtsever, Volkan Konak, Osman Sınav ve Sırrı Süreyya Önder'in de anıldığı gecenin sonunda 16. yıl pastası kesildi.

Ahmet Selçuk İlkan, Oktay Kaynarca ve Kubat'ın da katıldığı gecede, Cahide Show ekibi renkli ve eğlenceli dans gösterileri sundu.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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