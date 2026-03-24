Albüm: Çin'deki Qingdao İnsansı Robot Veri Eğitim Merkezi'nde İnsansı Robotların Yetenekleri Geliştiriliyor

QİNGDAO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinin Laoshan bölgesinde yer alan Qingdao İnsansı Robot Veri Eğitim Merkezi, akıllı endüstriyel üretim, akıllı ev ve ticari hizmetler gibi insansı robotlara yönelik veri toplama senaryolarıyla donatılmış olup, ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlıyor.

Merkezdeki veri toplayıcılar, robotları lojistik ayrıştırma, süpermarkette raf doldurma, mutfak işlemleri ve parça montajı gibi belirli görevleri tamamlamaları için kontrol ediyor. Binlerce tekrar ve deneme yoluyla büyük miktarda hareket verisi üretilerek robotlara daha akıllı bir "akıllı beyin" kazandırılıyor ve insansı robotların toplumun her alanına girerek binlerce haneye hizmet etmesine katkı sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua