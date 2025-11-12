Qantas Uçağı Acil İniş Yaptı

KANBERRA, 12 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinden ülkenin başkenti Kanberra'ya giden Qantas Havayolları'na ait bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kabinde duman görülmesi nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre QF1972 sefer sayılı uçak, mürettebatın kabindeki dumanı fark etmesi üzerine pilotların öncelikli iniş talebinde bulunmasının ardından çarşamba günü kalkıştan kısa bir süre sonra geri dönüş yaparak saat 06.10'da Adelaide Havalimanı'na indi.

Qantas sözcüsü, E190 tipi uçağın Adelaide kentine güvenli şekilde indiğini ve yeniden kullanılmadan önce mühendisler tarafından inceleneceğini söyledi.

"Pilotlarımız bu tür durumlarla başa çıkma konusunda üst düzey eğitimden geçmiştir. Uygun prosedürler uygulandıktan sonra uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı" diyen sözcü, uçaktaki tüm yolcuların yerel saatle 08.30 sularında Adelaide'den kalkan bir başka uçağa bindirildiğini kaydetti.