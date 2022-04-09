Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5) - Haberler

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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

DEPREMDE OLUŞAN TOZ BULUTU KAMERADAMalatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DEPREMDE OLUŞAN TOZ BULUTU KAMERADA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deprem anında çekilen görüntülerde, dağlık alanda kalkan toz bulutu yer aldı.

27 ARTÇI SARSINTI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sonrası 3 saat içinde 1.0 ile 4.1 büyüklüğü arasında 27 artçı sarsıntı kaydedildi.

Taha AYHAN/ MALATYA,


Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Malatya, Pütürge, Deprem, Güncel, Haberler

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