Kremlin: Putin, Zelenskiy ile Sadece Anlaşmaları Sonuca Bağlamak İçin Bir Araya Gelebilir

MOSKOVA, 23 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu ancak bu görüşmenin somut anlaşmaların sonuçlandırılmasını hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada, görüşmenin net bir amaca sahip olması ve verimli geçmesi gerektiğini belirterek, Ukrayna yönetiminde çatışmanın çözümüne yönelik siyasi irade görmediklerini ifade etti.

