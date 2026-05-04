Haberler

Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Muhittin Böcek'in paralardan haberi vardı

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar!
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Muhittin Böcek'in paralardan haberi vardı

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar!
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı

İBB'den Halk Ekmek'e dev zam! İşte yeni fiyatlar