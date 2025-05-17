Putin ve Trump 19 Mayıs'ta Telefon Görüşmesi Yapacak

Putin ve Trump 19 Mayıs'ta Telefon Görüşmesi Yapacak
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın 19 Mayıs'ta yapacağı telefon görüşmesini doğruladı. Görüşmenin Ukrayna'daki ateşkes ve ticaret konularında olacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Mayıs'ta telefonda görüşeceğini teyit etti.

Peskov, TASS haber ajansına Putin-Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Putin ile pazartesi günü telefonda görüşeceğine yönelik verdiği bilgiyi teyit eden Peskov, "Görüşme hazırlanıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10.00'da Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını bildirmişti.

Trump, görüşmenin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetmişti.

Donald Trump "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

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