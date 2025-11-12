Putin ve Tokayev İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Moskova'da Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya'ya 2 günlük ziyaret için gelen Tokayev ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Tokayev'le ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacaklarını dile getirerek, "Kısa ve uzun vadeli planlarımızı hayata geçireceğimizi umuyorum." dedi.

Putin, Tokayev ile görüşmeye gayri resmi ortamda devam edeceklerini aktardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile ilişkilerin stratejik ortaklık ve müttefiklik niteliğinde olduğunu belirterek, "Etkileşimde bulunmadığımız ve çalışmadığımız alan yok. Ülkelerimiz arasında ciddi sorun yok. Ortaya çıkan sorunlar da devlet liderleri ve hükümetlerimizin girişimleriyle çözülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın da devam edecek görüşme kapsamında iki ülke arasında çeşitli belgelerin imzalanması bekleniyor.

Putin ile Tokayev, Kazakistan'ın Oral kentinde düzenlenecek "21. Rusya ve Kazakistan Arasında Bölgesel İşbirliği Forumu"na da çevrim içi katılacak.