Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Sisi, telefon görüşmesi yaptı.

"Orta Doğu'da benzeri görülmemiş gerginliğin sonucunda oluşan durumun" ele alındığı görüşmede, her iki taraf da çatışmaların derhal durdurulması, bölgedeki tüm devletlerin çıkarlarının dikkate alınması şartıyla anlaşmaların sağlanması gerektiğini vurguladı."

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.