Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı; gerilimin düşürülmesi ve siyasi çözüm vurgulandı.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, çatışmanın geriliminin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu teyit etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki son durum ele alındı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, çatışmanın geriliminin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu teyit etti. Mesud Pezeşkiyan ise özellikle İran'a sağlanan insani yardım da dahil olmak üzere Rusya'nın desteği için teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD: 3. uçak gemisi bölgeye gidiyor

ABD, 3. gemiyi de bölgeye gönderiyor
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi

Putin'e ortalığı karıştıran "İran" iddiasını sormuş
Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu

Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu
ABD: 3. uçak gemisi bölgeye gidiyor

ABD, 3. gemiyi de bölgeye gönderiyor
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz

ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir
Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki

Herkesin söylemek istediklerini o dillendirdi