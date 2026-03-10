Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, çatışmanın geriliminin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu teyit etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki son durum ele alındı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, çatışmanın geriliminin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu teyit etti. Mesud Pezeşkiyan ise özellikle İran'a sağlanan insani yardım da dahil olmak üzere Rusya'nın desteği için teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA