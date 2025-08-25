Putin ve Pezeşkiyan'dan İşbirliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD-Rus zirvesinin sonuçları, Ukrayna krizi ve enerji konuları ele alındı. İki lider, Rusya-İran işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyerek, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde buluşmaya karar verdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Alaska eyaletinde Rus-Amerikan zirvesinin ana sonuçları hakkında bilgi verdi. Pezeşkiyan, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan diplomatik çabalara desteğini ifade etti.

İki ülke gündeminde yer alan enerji ve ulaştırma alanları da dahil olmak üzere bir dizi güncel konunun ele alındığı görüşmede, İran'ın nükleer programı ve Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi.

Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran işbirliğini çeşitli alanlarda daha da genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

Polisten "Beni öldürüyorlardı" diyen vatandaşa şaşırtan cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.