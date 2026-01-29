Rusya ve BAE devlet başkanları, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Al Nahyan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Geniş formatta başlayan görüşme, dar formatta devam etti.

Görüşmenin başında konuşan Putin, BAE ile ilişkilerin geliştiğini ve çok katmanlı olduğunu belirterek, "BAE, Arap dünyasında önemli ticari ortağımız. İkili ticaret hacmi istikrarlı şekilde artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası meselelerle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Putin, Rusya ve BAE'nin yaklaşımlarının birçok konuda örtüştüğünü söyledi.

Putin, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelerin yapıldığına işaret ederek, "BAE'nin Ukrayna krizi bağlamındaki girişimde bulunmasını, esirlerin takası sürecine katkıda bulunmasını ve çeşitli temasların gerçekleşmesine destek vermesini takdirle karşılıyoruz. Buna değer veriyoruz. Geçen hafta Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere ev sahipliği yapmanızdan ve heyetimize ilgi göstermenizden dolayı minnettarız." dedi.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Putin, "İsrail ile barış içinde varlığını sürdürecek Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili konu temel nitelikte. Bu, bölgede sürdürülebilir çözüme ulaşmayı ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasını mümkün kılacak." şeklinde konuştu.

Başkan Putin, İran'a ilişkin durumu da dikkatlice takip ettiklerini söyledi.

BAE, siyasi çözümlerin sağlanmasına yönelik her türlü girişimleri destekliyor

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Rusya ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini belirterek, "İlişkilerimizin güçlendirilmesinden ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda belirlenen hedeflerin uygulanmasından yanayız." dedi.

Rusya ile hizmet ve ticaret alanıyla ilgili anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile de işbirliği anlaşması imzaladıklarına dikkati çeken Al Nahyan, bunun ikili ilişkileri daha da güçlendireceği umudunu paylaştı.

Başkan Al Nahyan, Rusya ile Ukrayna arasında esir askeri değişimi konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "BAE, uluslararası barış ve istikrara yol açacak siyasi diplomatik çözümlerin sağlanmasına yönelik her türlü girişimleri destekliyor." ifadesini kullandı.