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Putin, Ukrayna'nın askeri sanayisine saldırmaya devam edeceklerini bildirdi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıların sürdürüleceğini açıkladı. Ayrıca Avrupa'nın barış değil savaşın devamını istediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin sivil altyapısına yönelik saldırılara karşılık Ukrayna'nın askeri sanayi altyapısına ve onun işleyişini sağlayan tesislere yönelik saldırıların sürdürüleceğini söyledi.

Putin, Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın savaş alanındaki "sözde sonuçlarına ilişkin hayali verilerle" bilgilendirme ve propaganda operasyonu yürüttüğünü belirtti.

Hem Kiev yönetiminin hem de "sözde Avrupalı hayali barış gücü temsilcilerinin" gerçek amacının barış değil, Rusya ile savaşın sürdürülmesi olduğunu kaydeden Putin, Avrupa'nın açıklamalarıyla ve pratik eylemleriyle, "son Ukraynalıya kadar savaşın devam etmesi" yönündeki Avrupalı yöneticilerin gerçek niyetine ilişkin varsayımları doğruladığını dile getirdi.

Putin, "Bazı Avrupa Birliği liderlerinin 7 Haziran 2026 tarihli ortak açıklamasında, Kiev rejiminin insansız teknolojileri yenilikçi şekilde kullanmasını memnuniyetle karşıladıkları ifade ediliyor. Evet, onların ifadesiyle 'yenilikçi' kullanım. Acaba bununla bizim sivil tesislerimize, sivil altyapımıza, sivillerin ve çocukların bulunduğu ulaşım araçlarına, öğrenci yurtlarına yönelik saldırıları da mı kastediyorlar? Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi altyapısına ve onun işleyişini sağlayan tesislere yönelik yoğun ve grup halinde saldırıların sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü onların bu fikirleri gündemde ve hayata geçiriliyor. Biz de buna uygun şekilde karşılık vermek zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
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