Putin, Ukrayna'yla İstanbul anlaşmaları temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını bildirdi.

Putin, başkent Moskova'da Rus hükümet üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırarak Rusya için ek tehditler oluşturmaya çalıştığını belirten Putin, bu tehditlerin Rus hükümeti tarafından engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, "Kiev yönetimi, bunu Ukrayna'nın girişimiyle kesintiye uğrayan barış müzakerelerinin yeniden başlaması durumunda, kendileri için elverişli koşullar yaratmak ve pozisyonlarını güçlendirmek için yapıyor. Burada sözde güçlü pozisyon söz konusu. Çünkü sahadaki gerçekler başka türlü gözüküyor. Birliklerimiz ilerliyor. Diğer açıdan tüm bu terör eylemleri, cephedeki durumu etkileyemez." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile müzakere etme ihtimalini değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"Rusya, İstanbul'da sağlanan ve Ukrayna heyeti tarafından paraflanan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır. Onlar için bu anlaşmalar uygundu. Bu nedenle bu anlaşmalardan uzaklaşmamızın bir anlamını görmüyorum. Müzakereler, İstanbul anlaşmaları, Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşılar ve sahadaki gerçekler ve bizim ilan ettiğimiz prensipler temelinde olabilir."