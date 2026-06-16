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Kremlin: Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın Tataristan'da görüşecek

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Tataristan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Kremlin Sözcüsü Uşakov, Putin'in ayrıca ASEAN Zirvesi'ne katılacağını ve ikili görüşmeler yapacağını duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Tataristan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesinin düzenleneceğini belirten Uşakov, Putin'in zirveye katılacağını ve ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

Uşakov, Dışişleri Bakanı Fidan'ın da Putin tarafından kabul edileceğini belirterek, "Moskova'ya ziyaret gerçekleştiren Fidan, Putin ile görüşme talebinde bulundu. Bu talep de kabul edildi. Putin, Türkiye Dışişleri Bakanını yarın akşam saat 20.00'de kabul edilecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında hafta sonu telefon görüşmesi gerçekleştiğini anımsatan Uşakov, iki liderin, ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmenin organize edilmesi konusunu ele almadıklarını söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret emesi ihtimalini değerlendiren Uşakov, bu ziyaretin ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın imzalanmasının ardından gerçekleşebileceğini söyleyerek, "Böyle bir teklif tarafımıza iletilmedi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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