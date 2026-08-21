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Putin: Arktik Güvenliği Görüşüldü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Arktik bölgesinde ülkesinin ulusal güvenliğinin sağlanması konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Arktik bölgesinde ülkesinin ulusal güvenliğinin sağlanması konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Arktik bölgesinin geliştirilmesi ve bu bölgede ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik strateji konusunda istişarede bulunuldu.

Askeri ve siyasi konuların da ele alındığı toplantıda, Putin'in Uzak Doğu Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi Yuriy Trutnev ve yardımcısı Nikolay Patruşev, konuyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA
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