Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Putin, Orduyu İtibarsızlaştıranlara 7 Yıl Hapis Cezası Getiren Yasayı İmzaladı

Putin, Orduyu İtibarsızlaştıranlara 7 Yıl Hapis Cezası Getiren Yasayı İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunu itibarsızlaştıranlara 7 yıla kadar hapis cezası öngören yeni yasayı imzaladı. Yasa, Rus ordusunu eleştirenler ve yaptırım çağrısında bulunanlar için de ciddi cezalar getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu itibarsızlaştıranlara 7 yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya'nın Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

Yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıranlara ve Rusya'nın yer almadığı uluslararası örgütlerin kararlarının uygulanmasını destekleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bununla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama veya yaptırımları uzatma çağrısında bulunanlar, 5 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye (yaklaşık 6 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu cezaları alanların mal varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca, Putin'in imzaladığı yasaya göre, uluslararası örgüt ve yabancı ülke kurumlarının Rusya'ya karşı eylemlerini destekleyenler, ülkedeki "yabancı ajan" listesine dahil edilecek.

Yabancı ajan ilan edilenler ise eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak, devlet şirketlerinin yönetim kademelerinde yer alamayacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.