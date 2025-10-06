Haberler

Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı hakkında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Filistin sorununun çözümü ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı hakkında görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp daha sonra 20 maddelik Gazze Planı'nı açıklamasıyla birlikte barış temasları hız kazandı. Netanyahu planı kabul ettiklerini belirtirken, Hamas ise kısmen kabul ettiklerini duyurdu.

MISIR'DA BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Mısır'a çevrildi. Hamas ile İsrail heyetleri arasında Gazze müzakerelerinin Mısır'da başladığı açıklandı.

SÜPRİZ GÖRÜŞME

Öte yandan sürpriz bir gelişme yaşandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.