Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oleg Salyukov'u Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

BAŞKOMUTANI GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik bir karara imza attı. Putin,Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'u görevinden aldı.

YENİ GÖREVİ DE BELLİ OLDU

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

2014 YILINDA ATANMIŞTI

Salyukov, Mayıs 2014'te başkomutanlık görevine atanmıştı. Salyukov, 2019 yılında da Orgeneral rütbesine terfi ettirilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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